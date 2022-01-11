Глобальный рост экономики замедлится из-за COVID-19, инфляции и неравенства доходов: Всемирный банк ухудшил прогноз на 2022 год

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

"После сильного восстановления в 2021 году мировая экономика начинает заметно замедляться на фоне новых угроз от вариантов COVID-19 и роста инфляции, долга и неравенства доходов, что может поставить под угрозу восстановление развивающихся стран", - говорится в сообщении.

Согласно докладу Всемирного банка, рост замедлится до 4,1% в 2022 году и до 3,2% в 2023 году. При этом в прошлом 2021 году экономический рост был на уровне 5,5%.

"Замедление будет совпадать с увеличением разногласий в темпах роста между странами с развитой экономикой и развивающимися странами. Ожидается, что рост в странах с развитой экономикой снизится с 5% в 2021 году до 3,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году - темпы, которые, несмотря на умеренность, будут достаточными для возобновления производства и инвестиций в состояние, которое было перед пандемией", - говорится в прогнозе.

Однако для развивающихся стран прогноз таков: в 2021 году рост происходил на уровне 6,3%, в 2022 году он упадет до 4,6%, а в 2023 году - до 4,4%. Согласно отчету, такие показатели не позволяют достичь допандемического уровня за два года.

"В то же время растущая инфляция, особенно сильно поражающая работников с низкими доходами, сдерживает монетарную политику. В глобальном масштабе и в странах с развитой экономикой инфляция достигает наивысших темпов с 2008 года. В экономиках и на развивающихся рынках инфляция достигла наивысшего уровня 2011" - сообщают во Всемирном банке.

