Об этом предупредил президент конференции ООН по опустошению Ален-Ричард Донвахи, сообщает The Guardian.

По его словам, последствия засухи распространяются быстрее, чем ожидалось.

"Изменение климата - это пандемия, с которой мы должны быстро бороться. Посмотрите, как быстро происходит деградация климата - я думаю, что она происходит даже быстрее, чем мы прогнозировали", – сказал Донвахи.

Он добавил, что все зациклены на 1,5 ° C (выше доиндустриального уровня), и это очень важная цель. Однако на самом деле, некоторые очень плохие вещи могут произойти, с точки зрения деградации почв, дефицита воды и опустынивания, задолго до достижения этих 1,5°C.

По словам Донвахи, проблемы повышения температуры, зноя и более интенсивных засух и наводнений ставят под угрозу продовольственную безопасность во многих регионах.

"Посмотрите на влияние засух на продовольственную безопасность, влияние засух на миграцию населения, влияние засух на инфляцию. Мы могли бы иметь ускорение негативных эффектов, кроме температуры", - сказал он и добавил, что плохая практика ведения сельского хозяйства усугубляет ситуацию.

Донвахи призвал инвесторов частного сектора подключиться и воспользоваться возможностями для получения прибыли.

"Частный сектор заинтересован в сельском хозяйстве и лучшем использовании почвы. Мы говорим о [повышении] урожайности. Мы говорим об агролесомелиорации, которая является еще одним способом для частного сектора получить прибыль от инвестиций. Мы должны быть инновационными, находить новые способы финансирования", - подчеркнул он.