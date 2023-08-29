Глобальное потепление может привести к нехватке снега и закрытию горнолыжных курортов Европы, - ученые

Об этом говорится в исследовании журнала Nature Climate Change.

Исследование рассматривало курорты по всей Европе - от Британских островов до Турции и от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, пострадавших от разных уровней глобального нагревания: 1,5 °C, 2 °C, 3 °C и 4 °C.

Используя среднее количество снегопадов в течение 1961-1990 гг. как эталон, они объединили климатические модели с данными об условиях образования снега в разных регионах, а также геопространственные данные о горных районах, курортах и отдельных лыжных трассах.

Если потеплеет на 3°C выше уровня середины ХІХ века, то без использования искусственного снега 100% горнолыжных курортов в немецких и австрийских Альпах, а также в Турции, столкнутся с очень высоким риском недостаточного снега, показывает исследование.

При таких условиях для швейцарских Альп показатель составляет 87%, для Северных гор – 70%, а для Карпат – 91%.

Если повышение температуры будет удерживаться на 1,5 °C, то уровень очень высокого риска составляет лишь 4%, 5% и 7% в швейцарских, французских и австрийских Альпах соответственно. В германских Альпах растет до 20% и 48% в Северных горах.

Почему искусственный снег – не выход

Поверхность Земли в среднем уже нагрелась на 1,2 °C, что усиливает экстремальную погоду по всему земному шару.

На горнолыжных курортах, от Скалистых гор до Альп, особенно на высоте 1500 метров или ниже, сезоны катания сокращаются, условия катания ухудшаются, а вместо снега иногда идет дождь.

"Во всех горных регионах Европы грядущие изменения климата приведут к ухудшению снежных условий на горнолыжных курортах по сравнению с последними десятилетиями", - сказал Сэмюэль Морен, научный сотрудник Meteo-France и Национального центра научных исследований Франции.

Даже если мир ограничит глобальное потепление на уровне 1,5 °C, определенном Парижским климатическим соглашением, треть из 2234 курортов континента все равно пострадает от дефицита снега.

При таких показателях снизить климатические риски могут благодаря механическому снегообразованию, например, в скандинавских странах, Франции, Швейцарии и австрийских Альпах.

Но исследование, учитывающее стоимость и ценность ресурсов для производства искусственного снега, определило, что для курортов, расположенных южнее, на более низких высотах, это не решит проблему.

"Снегостроение предполагает большие инвестиции и расходы, которые подвергают курорты риску экономического краха", - сказал автор исследования Хьюз Франсуа, научный сотрудник Национального института агрономических исследований Франции.

Исследование показало, что даже там, где искусственный снег можно производить достаточно дешево, чтобы удерживать курорт открытым и получать прибыль, он приводит к замкнутому кругу, усиливая глобальное потепление из-за потребностей энергии.

Половина мировых горнолыжных курортов расположена в Европе, где они генерируют около $30 млрд в год и играют ключевую роль в поддержке местной экономики.