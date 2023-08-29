Глобальное потепление может привести к нехватке снега и закрытию горнолыжных курортов Европы, - ученые
Нынешние темпы выбросов парниковых газов приведут к нагреву поверхности Земли почти на три градуса по Цельсию, из-за чего 90% горнолыжных курортов Европы столкнутся с критической нехваткой природного снега
Об этом говорится в исследовании журнала Nature Climate Change.
Исследование рассматривало курорты по всей Европе - от Британских островов до Турции и от Скандинавии до Средиземноморского бассейна, пострадавших от разных уровней глобального нагревания: 1,5 °C, 2 °C, 3 °C и 4 °C.
Используя среднее количество снегопадов в течение 1961-1990 гг. как эталон, они объединили климатические модели с данными об условиях образования снега в разных регионах, а также геопространственные данные о горных районах, курортах и отдельных лыжных трассах.
Если потеплеет на 3°C выше уровня середины ХІХ века, то без использования искусственного снега 100% горнолыжных курортов в немецких и австрийских Альпах, а также в Турции, столкнутся с очень высоким риском недостаточного снега, показывает исследование.
При таких условиях для швейцарских Альп показатель составляет 87%, для Северных гор – 70%, а для Карпат – 91%.
Если повышение температуры будет удерживаться на 1,5 °C, то уровень очень высокого риска составляет лишь 4%, 5% и 7% в швейцарских, французских и австрийских Альпах соответственно. В германских Альпах растет до 20% и 48% в Северных горах.
Почему искусственный снег – не выход
Поверхность Земли в среднем уже нагрелась на 1,2 °C, что усиливает экстремальную погоду по всему земному шару.
На горнолыжных курортах, от Скалистых гор до Альп, особенно на высоте 1500 метров или ниже, сезоны катания сокращаются, условия катания ухудшаются, а вместо снега иногда идет дождь.
"Во всех горных регионах Европы грядущие изменения климата приведут к ухудшению снежных условий на горнолыжных курортах по сравнению с последними десятилетиями", - сказал Сэмюэль Морен, научный сотрудник Meteo-France и Национального центра научных исследований Франции.
Даже если мир ограничит глобальное потепление на уровне 1,5 °C, определенном Парижским климатическим соглашением, треть из 2234 курортов континента все равно пострадает от дефицита снега.
При таких показателях снизить климатические риски могут благодаря механическому снегообразованию, например, в скандинавских странах, Франции, Швейцарии и австрийских Альпах.
Но исследование, учитывающее стоимость и ценность ресурсов для производства искусственного снега, определило, что для курортов, расположенных южнее, на более низких высотах, это не решит проблему.
"Снегостроение предполагает большие инвестиции и расходы, которые подвергают курорты риску экономического краха", - сказал автор исследования Хьюз Франсуа, научный сотрудник Национального института агрономических исследований Франции.
Исследование показало, что даже там, где искусственный снег можно производить достаточно дешево, чтобы удерживать курорт открытым и получать прибыль, он приводит к замкнутому кругу, усиливая глобальное потепление из-за потребностей энергии.
Половина мировых горнолыжных курортов расположена в Европе, где они генерируют около $30 млрд в год и играют ключевую роль в поддержке местной экономики.
- Меньше чем через год Rocket Lab запустит два небольших спутника для NASA, которые помогут ученым лучше понять влияние потепления климата на массивные шельфовые ледники на полюсах Земли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.48 Покупка 37.48Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное