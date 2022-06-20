Об этом говорится на сайте инициативы Ukrainian Tech Circle , основанной международными венчурными фондами и технологическими компаниями для поддержки украинского ІТ-сектора.

Ukrainian Tech Circle позволит украинским компаниям получить поддержку в финансировании, поиске новых клиентов и доступе к глобальной сети контактов.

"Украинские стартапы отчаянно борются за свое выживание из-за нехватки инвестиций и финансовой поддержки. По данным исследования от Украинского фонда стартапов, 99% стартапов нуждаются в финансовой поддержке, а более 41% не имеют сбережений и финансовых возможностей для развития", - говорится в сообщении.

Инициативу уже поддержали технологическая компания Roosh и венчурный фонд Roosh Ventures, венчурные компании BBQ Capital, Spacecadet, Samaipata, ff Venture Capital, Caixa Capital Risc, Neurons Lab, Alma, The Guarantors, Libeo, Silicon Allee, Powder и Google.

Полномасштабная война России против Украины отразилась на украинском ІТ-секторе, заставила его прибегнуть к релокации или прекращению бизнеса из-за неплатежеспособности клиентов. Следовательно, доля потерянной прибыли для технологических проектов достигает 30-100%, объясняют в Ukrainian Tech Circle.

Команда Ukrainian Tech Circle будет помогать украинским проектам по трем основным направлениям: привлечение средств на развитие проектов (фандрейзинг), поиск новых заказчиков, а также консультирование.

Напомним, компания EPAM, объединяющая 11 тыс. ІТ-специалистов и являющаяся одной из крупнейших ІТ-компаний в Украине, открыла новый офис в Закарпатье для коллег - вынужденных переселенцев.

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