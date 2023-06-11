Превращенные в пустыню огромные просторы страны, которая могла бы стать житницей для всего человечества, безусловно повлияют и на климат, и на демографию всей планеты, а выжившие все равно умрут в своих комфортных бункерах.

Антропоцентричность современной цивилизации должна уступить экоцентричности. Кажется, первым поднял этот вопрос французский философ и теолог Пьер Теяр де Шарден (1881-1955), рассматривавший историю человека как эволюцию сознания. Возможно, его уже тогда тревожило, что будет с людьми, не умеющими моделировать и предвидеть будущее.

В 1990-х годах возникла идея Экологической Конституции Земли, которая предполагала создание Международного Экологического Суда. Неслучайно ею прониклись именно украинские ученые, собственно я еще помогала им пропагандировать эту идею, даже написала статью для одного из изданий, которая, впрочем, как мне тогда казалось, не слишком заинтересовала читателей.

Читайте также: Шоу должно закончиться

Темы войны с Московией, беженцы, экология были тогда неактуальны. Это ведь не разбор полетов в отечественном политикуме. Суть ЭКЗ заключалась в том, что человечество для выживания должно нести коллективную ответственность за влияние на окружающую среду. Независимо от того, принимает отдельная страна эту Конституцию или нет. Ведь нельзя травить население Индии, строя там химзаводы, вырубать леса Амазонии, экспортировать древесину с Карпат, и одновременно лепетать трогательно над зверушками и цветочками в так называемом цивилизованном мире. Потому что получится так, как было с Декларацией прав человека, которую практически никто уже не вспоминает, потому что геноциды уверенно шагают по планете.

Нельзя травить население Индии, строя там химзаводы, вырубать леса Амазонии, экспортировать древесину с Карпат, и одновременно лепетать трогательно над зверушками и цветочками в так называемом цивилизованном мире

Что должен был сделать мир, когда московские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, а затем Запорожскую? Немедленно ввести туда голубые каски, то есть миротворцев. Независимо от желания шантажиста. Не разбираться, а ввести войска, потому что это опасность для всего человечества. А потом уже начинать следствие и довести до международного суда. И даже применить оружие, в случае необходимости.

На кону – существование человечества. Так выглядит здоровый практичный антропоцентризм. И для этого создано НАТО. А не для того, чтобы делиться оружием с воюющей Украиной, а самим наблюдать, как захватывают Запорожскую АЭС и взрывают Каховскую ГЭС. Мы когда-то были очень наивны, и война с геноцидом на Балканах ничего нас не научила.

Читайте также: Прогресс, проявляющийся регрессом

Московия почувствовала слабое место и после теракта на плотине уничтожила аммиачный трубопровод на Харьковщине. И то ружье, которое висит на стене в ЗАЭС, обязательно выстрелит, и беженцы будут не только из Украины

А Московия почувствовала слабое место и после теракта на плотине уничтожила аммиачный трубопровод на Харьковщине. И то ружье, которое висит на стене в ЗАЭС, обязательно выстрелит, и беженцы будут не только из Украины. На всех кораблей через Атлантику не хватит. Такой дьявольский промысел – связывать руки демократией и бюрократией, чтобы не спешили тушить горящий дом.

Сознание современного человечества не эволюционирует, оно деградирует. И чем заканчивается деградация, знают даже школьники – вымирание вида. А за фасадом антропоцентричности скрывается глобальный эгоизм, начинающийся с регионального, а региональный – с индивидуального. Недаром нас предостерегали еще в 60-е – в Третьей мировой войне не будет победителей.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.