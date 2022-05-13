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Глобальная безопасность находится под угрозой из-за действий России и КНДР, - Мишель

13 мая, 2022 пятница
08:21
Мир

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет угрожают глобальной безопасности

Об этом он сказал во время посещения японской Хиросимы, передает Reuters .

"Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Обладающая ядерным оружием Россия атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", - подчеркнул Мишель.

По его словам, ядерный мемориал Хиросима является "строгим напоминанием о неотложности" усиления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.

  • Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта был первым полным испытанием МБР, проведенным Северной Кореей с 2017 года.

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Россия
КНДР
Европа
Шарль Мишель
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