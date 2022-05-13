Глобальная безопасность находится под угрозой из-за действий России и КНДР, - Мишель

Об этом он сказал во время посещения японской Хиросимы, передает Reuters .

"Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Обладающая ядерным оружием Россия атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", - подчеркнул Мишель.

По его словам, ядерный мемориал Хиросима является "строгим напоминанием о неотложности" усиления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.

Северная Корея разработала новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), чтобы продемонстрировать мощь своих ядерных сил и сдерживать любые военные действия США. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта был первым полным испытанием МБР, проведенным Северной Кореей с 2017 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb