GlobalLogic предлагает украинцам пройти бесплатный ІТ-курс для начинающих
Полуторамесячный курс для начинающих в ІТ можно пройти с 14 июня
Об этом пишет GlobalLogic Education .
"В курсе IT Switch от GlobalLogic Education мы собрали базовую теорию, которая станет фундаментом для дальнейшего обучения ІТ-профессиям и овладения сложными темами. Мы подготовили краткий технический обзор отрасли, собрали основные направления, которые есть в ІТ", – говорится в сообщении.
Курс стартует 14 июня и продлится 1,5 месяца - три раза в неделю в вечерние часы в Zoom.
Участие в курсе – бесплатное, но для этого нужно зарегистрироваться.
Курс предназначен для тех, кто хочет начать карьеру в ІТ, но не имеет соответствующего опыта и технического образования, отмечает компания.
- Напомним, Зеленский предложил инвесторам вкладывать деньги в Украину, несмотря на войну в ряд секторов, в том числе – ІТ.
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