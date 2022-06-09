Об этом пишет GlobalLogic Education .

"В курсе IT Switch от GlobalLogic Education мы собрали базовую теорию, которая станет фундаментом для дальнейшего обучения ІТ-профессиям и овладения сложными темами. Мы подготовили краткий технический обзор отрасли, собрали основные направления, которые есть в ІТ", – говорится в сообщении.

Курс стартует 14 июня и продлится 1,5 месяца - три раза в неделю в вечерние часы в Zoom.

Участие в курсе – бесплатное, но для этого нужно зарегистрироваться.

Курс предназначен для тех, кто хочет начать карьеру в ІТ, но не имеет соответствующего опыта и технического образования, отмечает компания.

Напомним, Зеленский предложил инвесторам вкладывать деньги в Украину, несмотря на войну в ряд секторов, в том числе – ІТ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb