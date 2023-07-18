Глазные капли можно использовать вместо инъекций для лечения некоторых заболеваний сетчатки, - ученые
Ученые выяснили, что капли для глаз можно использовать вместо инъекций при лечении окклюзии вены сетчатки
Об этом сообщает Science Alert.
Сейчас людям, страдающим окклюзией вены сетчатки (RVO), назначают инъекции ингибитора фактора роста сосудистого эндотелия. Эти инъекции, которые обычно колют прямо в глаз, уменьшают отек и улучшают зрение. Впрочем, они не всегда эффективны при лечении RVO.
Также издание пишет, что перспектива применения такой инъекции обычно приводит к тому, что люди просто откладывают лечение. В результате этого болезнь может развиться сильнее.
Однако во время лабораторных исследований на мышах ученые исследовали, что глазные капли, содержащие экспериментальный препарат, были вдвое эффективнее стандартных инъекций, когда речь шла об уменьшении отеков RVO и улучшении кровотока в сетчатке. Также эти капли защищали от потери зрения и предотвращали разрушение фоторецепторов в глазу.
Отмечают, что эти капли для глаз включают в себя соединение Pen1-XBir3, блокирующее фермент каспазу-9. Он вызывает гибель клеток и чрезмерно активен в кровеносных сосудах, поврежденных RVO.
"Мы считаем, что капли для глаз улучшают здоровье кровеносных сосудов сетчатки, что затем помогает уменьшить токсические сигналы, которые повреждают нейроны сетчатки и приводят к потере зрения", - сказал нейроваскулярная биология Мария Авруцки из Колумбийского университета.
В настоящее время планируются клинические испытания капель на людях. Исследователи добавляют, что можно разработать и другие методы лечения с использованием того же соединения, которое содержится в каплях.
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