Глаза животных в окровавленных конвертах: по меньшей мере восемь украинских посольств получили угрозы
Украинским посольствам в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Неаполе, Кракове и Брно поступили окровавленные конверты с глазами животных
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .
"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Мы изучаем смысл этого послания", - пишет ведомство.
Сообщается, что пакеты были пропитаны жидкостью красного цвета и обладали неприятным запахом.
"Имеем основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины" , – считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кроме этого, зафиксированный акт вандализма на входе дома посла в Ватикане, посольство в Казахстане получило сообщение о неподтвердившемся заминировании.
А в посольство США отправили письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, поступившем из Европы.
Сейчас все украинские посольства и консульства в режиме усиленных мер безопасности: "Украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз".
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.
- Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины . В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.
- Сегодня взрывчатку в почтовом пакете также отправили в посольство США в Мадриде.
- 30 ноября и 1 декабря три посольства Украины за границей, кроме посольства Испании, получили письма с "очень конкретными угрозами".
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