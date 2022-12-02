Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины .

"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Мы изучаем смысл этого послания", - пишет ведомство.

Сообщается, что пакеты были пропитаны жидкостью красного цвета и обладали неприятным запахом.

"Имеем основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины" , – считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме этого, зафиксированный акт вандализма на входе дома посла в Ватикане, посольство в Казахстане получило сообщение о неподтвердившемся заминировании.

А в посольство США отправили письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, поступившем из Европы.

Сейчас все украинские посольства и консульства в режиме усиленных мер безопасности: "Украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз".