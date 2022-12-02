Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов", – сказал Кулеба.

Телеканал сообщил, что его корреспонденту в Киеве было показано изображение одного из писем, содержащее, по словам официальных лиц, глазное яблоко свиньи внутри мягкого конверта.

"Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным и, я бы даже сказал, больным", - сказал Кулеба.

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за этими письмами, министр ответил: "Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что, прежде всего, нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?".

"Возможно, этот террор – ответ России на дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и таким образом они пытаются дать отпор, проигрывая реальные дипломатические сражения одно за другим", – сказал он.

Кулеба добавил, что, по его мнению, Россия либо несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует и пытается посеять страх".

"Вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии имеют самый большой смысл", - сказал он.