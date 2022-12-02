Глаза свиней или коров в конвертах: Кулеба уточнил, что письма-угрозы получили 17 украинских посольств
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения посольствами писем-бомб или писем, содержащих части животных, например, глаза коров и свиней
Об этом он рассказал в интервью CNN.
"Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов", – сказал Кулеба.
Телеканал сообщил, что его корреспонденту в Киеве было показано изображение одного из писем, содержащее, по словам официальных лиц, глазное яблоко свиньи внутри мягкого конверта.
"Все началось со взрыва в посольстве Украины в Испании. Но то, что последовало за этим взрывом, было более странным и, я бы даже сказал, больным", - сказал Кулеба.
На вопрос, кто, по его мнению, стоит за этими письмами, министр ответил: "Я чувствую искушение сразу назвать Россию, потому что, прежде всего, нужно ответить на вопрос, кому это выгодно?".
"Возможно, этот террор – ответ России на дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и таким образом они пытаются дать отпор, проигрывая реальные дипломатические сражения одно за другим", – сказал он.
Кулеба добавил, что, по его мнению, Россия либо несет прямую ответственность, либо кто-то, "кто симпатизирует и пытается посеять страх".
"Вывод сделают следователи, но я думаю, что эти две версии имеют самый большой смысл", - сказал он.
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30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.
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Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины . В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.
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