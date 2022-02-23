Глаза Путина неадекватны, от него все можно ожидать, - футбольный тренер Маркевич

Об этом сообщает "Трибуна".



"Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ожидать. Глаза у него неадекватные. Его уже столько раз обозвали в Украине, что ему хватит надолго. Если все-таки будет полномасштабное наступление, то нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от того не денешься.Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся.Как и весь народ.Путину здесь легко не будет.Может быть, у него поменяется что-то в голове. Но, смотря на него, не вижу этого", – сказал Мирон Маркевич.



Мирон Маркевич - бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины. Вместе с днепрянами он выходил в финал Лиги Европы.

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