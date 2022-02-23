Глаза Путина неадекватны, от него все можно ожидать, - футбольный тренер Маркевич
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался по поводу агрессии РФ и признания независимости "Л/ДНР"
Об этом сообщает "Трибуна".
"Не знаю, могут ли российские войска пойти дальше, чем Донецк и Луганск. Глядя на Путина – от него все можно ожидать. Глаза у него неадекватные. Его уже столько раз обозвали в Украине, что ему хватит надолго. Если все-таки будет полномасштабное наступление, то нужно будет обороняться. Война есть война, никуда от того не денешься.Наша армия, наши ребята так просто не сдадутся.Как и весь народ.Путину здесь легко не будет.Может быть, у него поменяется что-то в голове. Но, смотря на него, не вижу этого", – сказал Мирон Маркевич.
Мирон Маркевич - бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины. Вместе с днепрянами он выходил в финал Лиги Европы.
- 22 февраля украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина заявила, что ей стыдно за своих земляков из Луганска, радующихся признанию "Л/ДНР" Россией.
- Футболист испанского клуба "Фуэнлабрада" Роман Зозуля призвал мир объединиться в борьбе с режимом Владимира Путина.
- Бывший защитник сборной Украины по футболу Игорь Пластун заявил, что ему стыдно за то, что он говорит по-русски .
- Экс-футболист "Шахтера" Дуглас Коста поддержал Украину после новой фазы российской агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.18
Покупка 29.18Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 33.05Продажа 34.02
- Актуальное
- Важное