Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

"То, что мы начали в Винницкой области, когда презентовали совершенно новый, современный, защищенный, дальнозоркий беспилотный летательный аппарат оперативного уровня – мы сейчас продолжаем эту чрезвычайно амбициозную и важную программу", - сказал Порошенко.

"Мы убедились, что эти "птички" чрезвычайно крутые, очень высоко летают, и русне очень тяжело чем-то их достичь. Если они потратят ракету "Бук" или "Тор", то сама ракета стоит значительно дороже, чем "птичка", - отмечает" пятый президент.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным. По понятным причинам мы не называем производителей и не говорим, где они работают. Но это настоящие патриоты Украины, настоящие профессионалы. С 2014 -го года работали в Украине, имеют огромный опыт. Сегодня же объединяют западные технологии, западные модели производства, западные лицензии с глубоким профессионализмом и патриотизм украинцев", - объясняет Петр Порошенко.

"Из собственного опыта знаю – это даже не бригадный уровень. И командующие, когда им предлагаешь всю палитру продукции, всегда, 100% выбирают эти оперативные разведывательные аппараты. Потому что это – "глаза" артиллерии. Поэтому именно "Глаза Арты", а не Poseidon , будет называться этот наш проект. Владельцы авторских прав на это тоже согласились", – отметил Порошенко.

"Мы вместе будем собирать средства для того, чтобы по беспрецедентной цене в кратчайшие сроки обеспечить Вооруженные силы", – говорит он.

Как известно, ранее Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" приобрели комплекс БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск. А также 350 дронов Autel, 11 итальянских бронемашин MLS SHIELD, пикапы и грузовики для подразделений ВСУ. Техника уже поступила во фронтовые бригады.

Фонд Порошенко удваивает сумму средств, собранную волонтерами.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки. , средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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