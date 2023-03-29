Об этом говорится на правительственном портале.

Чиновники Украины и Европы обратились к крупным технологическим компаниям, работающим в сфере социальных медиа, на фоне информационной войны, подрывающей стабильность и демократию: "Иностранные информационные манипуляции и вмешательства, включая дезинформацию, применяются для дестабилизации наших стран, ослабления наших демократий, срыва вступления Молдовы и Украины в Европейский Союз и ослабления нашей поддержки Украины в условиях агрессивной войны со стороны России".

"Социальные сети стали мощным каналом для распространения ложных и манипулятивных нарративов. Платная реклама и искусственное продвижение на платформах Meta, включая Facebook, часто используются для призывов к насильственным социальным беспорядкам, переносу насилия на улицы и дестабилизации правительств", - отметили в обращении.

Члены правительств призвали компании сотрудничать со специалистами и фактчекерами, не принимать платежи за продвижение постов от людей под санкциями, сделать алгоритмы продвижения контента более прозрачными.

"Платформы должны противодействовать растущей угрозе демократии, которую составляют "глубокие фейки" и другие дезинформационные материалы... Платформы должны обеспечить четкую маркировку "глубоких фейков" и текстов, написанных искусственным интеллектом, для выявления автоматизированных манипулятивных кампаний... Для решения этих проблем нужен последовательный глобальный подход к регулированию и саморегулированию со стороны крупных технологических компаний", - отмечается в письме.