Главы правительств стран Европы призвали технологических гигантов бороться с дезинформацией в соцсетях
МИД обнародовал коллективное письмо глав правительств стран ЕС, где чиновники призвали техкомпании бороться с дезинформацией в социальных медиа
Об этом говорится на правительственном портале.
Чиновники Украины и Европы обратились к крупным технологическим компаниям, работающим в сфере социальных медиа, на фоне информационной войны, подрывающей стабильность и демократию: "Иностранные информационные манипуляции и вмешательства, включая дезинформацию, применяются для дестабилизации наших стран, ослабления наших демократий, срыва вступления Молдовы и Украины в Европейский Союз и ослабления нашей поддержки Украины в условиях агрессивной войны со стороны России".
"Социальные сети стали мощным каналом для распространения ложных и манипулятивных нарративов. Платная реклама и искусственное продвижение на платформах Meta, включая Facebook, часто используются для призывов к насильственным социальным беспорядкам, переносу насилия на улицы и дестабилизации правительств", - отметили в обращении.
Члены правительств призвали компании сотрудничать со специалистами и фактчекерами, не принимать платежи за продвижение постов от людей под санкциями, сделать алгоритмы продвижения контента более прозрачными.
"Платформы должны противодействовать растущей угрозе демократии, которую составляют "глубокие фейки" и другие дезинформационные материалы... Платформы должны обеспечить четкую маркировку "глубоких фейков" и текстов, написанных искусственным интеллектом, для выявления автоматизированных манипулятивных кампаний... Для решения этих проблем нужен последовательный глобальный подход к регулированию и саморегулированию со стороны крупных технологических компаний", - отмечается в письме.
- Напомним, экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер отметил, что из-за тотального провала России на поле боя, Кремль будет пытаться двигать конфликт в гибридном плане: беспилотники, кибератаки, пропагандистские кампании, расшатывание ситуации в Молдове и другие провокации.
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