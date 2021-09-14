Главы ОГА и КГГА должны поспособствовать СOVID-вакцинации не менее 80% педагогов до 20 сентября, - ОПУ

Такое решение было принято по результатам селекторного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, передает МЗ.

В ОПУ отметили, что в целях обеспечения функционирования учебных заведений при введении "желтого" и "красного" уровня эпидемической опасности председатели областных и Киевского городского государственных администраций должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учебных заведений до 20 сентября 2021 года.

"Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 к коллективов учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации для защиты педагогов и учеников от коронавирусной болезни. Безопасное образовательная среда - это общая ответственность работников учебных заведений и других взрослых. Речь идет как об учителях или воспитателей, так и о родителях и других членов семей учеников", - говорится в сообщении.

Как сообщается, прививки должны защищать взрослых от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее. Вакцинированы взрослые, в свою очередь, должны защищать детей, не имеющих права на прививку от COVID-19 из-за возраста.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, сколько людей нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить Украину от пандемии.

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