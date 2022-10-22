Об этом говорится в материале Der Spiegel со ссылкой на заявления министров.

Бербок и Ламбрехт требуют от министра финансов Линднера значительно больше денег на 2023 год для военной поддержки Украине.

Речь идет о специальном фонде для помощи в вооружениях в размере 2,2 млрд евро. Только с этим бюджетом, говорится в письме, Германия может "конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают международные партнеры".

Министры критикуют тот факт, что в бюджете на 2023 год на помощь Украине запланировано всего 697 миллионов евро. В 2022 году правительство финансировало прямые поставки оружия из оружейной промышленности в Украину.

По словам Бербок и Ламберт, этот фонд оказался основным инструментом финансирования помощи в оружии. Например, Берлин оплатил танки, которые Чехия или Греция получили вместо старых систем, ранее поставленных ими в Украину.

Главы Минобороны и МИД Германии хотят, чтобы Линднер значительно увеличил специальную сумму, когда бюджет окончательно утвердят в середине ноября. Они пишут, что запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра "до минимума, который уже не является политически оправданным".

Таким образом, вместо запланированных 697 млн евро Линднер должен предусмотреть еще 1,5 мл евро. Кроме того, он должен позволить двум палатам парламента заключить так называемые декларации об обязательствах на сумму еще 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

20 октября Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил в неуклонной поддержке и поставке современной техники для ПВО.

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