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Главы Минобороны и МИД и Германии требуют от министра финансов увеличить военную помощь Украине

22 октября, 2022 суббота
12:01
Мир

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и обороны Кристин Ламбрехт требуют от министра финансов Кристиана Линднера больше денег на 2023 год для военной поддержки Украине

Об этом говорится в материале Der Spiegel со ссылкой на заявления министров.

Бербок и Ламбрехт требуют от министра финансов Линднера значительно больше денег на 2023 год для военной поддержки Украине.

Речь идет о специальном фонде для помощи в вооружениях в размере 2,2 млрд евро. Только с этим бюджетом, говорится в письме, Германия может "конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают международные партнеры".

Министры критикуют тот факт, что в бюджете на 2023 год на помощь Украине запланировано всего 697 миллионов евро. В 2022 году правительство финансировало прямые поставки оружия из оружейной промышленности в Украину.

По словам Бербок и Ламберт, этот фонд оказался основным инструментом финансирования помощи в оружии. Например, Берлин оплатил танки, которые Чехия или Греция получили вместо старых систем, ранее поставленных ими в Украину.

Главы Минобороны и МИД Германии хотят, чтобы Линднер значительно увеличил специальную сумму, когда бюджет окончательно утвердят в середине ноября. Они пишут, что запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра "до минимума, который уже не является политически оправданным".

Таким образом, вместо запланированных 697 млн евро Линднер должен предусмотреть еще 1,5 мл евро. Кроме того, он должен позволить двум палатам парламента заключить так называемые декларации об обязательствах на сумму еще 1 млрд евро для многолетних проектов вооружений в 2023 году.

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Новости
Германия
оружие для Украины
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