Главы МИД Турции и России провели телефонный разговор: о чем говорили
По инициативе турецкой стороны 9 июля состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции Хакана Фидана и России Сергея Лаврова о зерновом соглашении
Об этом сообщает министерство иностранных дел Турции и Нurriyet .
Стороны обменялись мнениями относительно региональной повестки дня с учетом последних событий вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением командиров полка "Азов" из Стамбула в Киев.
"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Киеву. Соответствующие шаги, как отмечалось, могут привести лишь к негативным последствиям", - говорится в сообщении.
Кроме того, руководители подтвердили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов России и Турции.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для ее продолжения оккупанты требовали:
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переподключение Россельхозбанка к SWIFT
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возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
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отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
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возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
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разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля прибыл в Турцию и встретился с лидером страны Реджепом Таипом Эрдоганом.
Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
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