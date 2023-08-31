Главы МИД Турции и РФ встретились в Москве: говорили о "зерновом соглашении" и мире в Украине

Об этом сообщает CNN Turk.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции заявил, что "зерновое соглашение" занимает важное место в повестке дня встречи, и сказал: "Турция прилагает большие усилия для возобновления соглашения".

Подчеркивая, что "зерновое соглашение" очень важно как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности и мира в Черном море, министр Фидан сказал: "Мы внимательно рассматриваем возможности, которые могут возникнуть, чтобы сделать серьезные шаги в этом вопросе. ООН активно работает над соглашением. Наши друзья поддерживают связь с Гутеррешем и его командой".

Он подчеркнул, что переговоры проходят очень сложно:

"Это очень сложный процесс. Там так много деталей. Мы обсуждали эти вопросы с министром и его командой. Когда наш президент господин Эрдоган и господин Путин встретятся, они обсудят этот вопрос более подробно. Наша работа будет продолжена, и это соглашение чрезвычайно важно как для мировой продовольственной безопасности, так и для стабильности Черного моря".

Фидан добавил, что Турция будет продолжать играть роль посредника в переговорах о мире в Украине, когда возникнут необходимые условия.

Министр Фидан сказал, что сегодняшний визит является подготовкой к запланированной встрече президента Эрдогана и президента России Путина в Сочи. Также заявил, что завтра встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В свою очередь Сергей Лавров заявил, что подробно обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины, разъяснил невозможность продвижения "формулы Зеленского", информирует ТАСС.

В то же время, по словам главы МИД, РФ "довела до турецкой стороны понимание того, что Запад должен сделать для возобновления "зернового соглашения".

Особо Лавров подчеркнул, что обсудил с Фиданом поставку 1 млн тонн российского зерна в Турцию по льготной цене, то есть альтернативное "зерновое соглашение" без участия Украины с гарантиями от Катара. В этом контексте Лавров отметил, что в новых предложениях по зерновому соглашению от главы ООН не содержится гарантий.

Также он упомянул давний тезис, что "Запад не хочет проявлять конструктивный подход к условиям РФ по зерновому соглашению, звучат только обещания".

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Пивденный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения" 16 липня 2023 року.

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерновое соглашение без Украины.

Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь расторжение "зернового соглашения" может привести к глобальным последствиям, сейчас цена на зерно в мире уже поднялась на 15%.

25 августа Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили "зерновое соглашение". Фидан заявил , что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

4 сентября запланирована встреча Эрдогана и Путина. Она должна была состояться в Сочи, и основным вопросом станет возобновление "зернового соглашения".