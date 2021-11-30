Главы МИД стран НАТО обсудят военную активность РФ на границе Украины и созданный Беларусью миграционный кризис
В Риге министры иностранных дел стран Североатлантического альянса обсудят отношения РФ и НАТО, эскалацию ситуации в Украине и миграционный кризис в Беларуси
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс Украина .
"Мы обратим внимание на длительное наращивание российского военного могущества в Украине и вокруг него", - сказал Столтенберг.
Глава НАТО отметил, что за 2021 год скопление военных сил РФ происходит на Донбассе уже во второй раз. В частности, Россия сосредотачивает артиллерию, бронетехнику, танки, системы радиоэлектронной борьбы и дроны.
Столтенберг назвал такое поведение России "непонятным" и призвал РФ к прозрачности в сосредоточении своих военных сил на территории Украины.
Генсек НАТО предупредил о последствиях для России в случае дальнейшей агрессии против Украины.
"Если Россия применит силу против Украины, то ей придется дорого заплатить, это будет иметь последствия", – предупредил Йенс Столтенберг.
При этом Столтенберг отметил открытость Альянса к диалогу.
"Подход НАТО к России остается неизменным. Мы сохраняем сильную оборону и сдерживание, оставаясь при этом открытыми для диалога", - подчеркнул Генсек.
Также на совещании обсудят миграционный кризис в Белоруссии.
Столтенберг назвал циничным использование белорусскими властями мигрантов для давления на Латвию, Литву и Польшу. Генсек НАТО добавил, что эта гибридная кампания направлена на дестабилизацию ситуации в странах Евросоюза и Североатлантического альянса.
Также Столтенберг отметил, что ввиду напряженной ситуации в Украине важно обсудить с Украиной и Грузией положение в Черном море.
Кроме того, участники совещания намерены обсудить грузинские и украинские реформы. Генсек НАТО отметил важность этих реформ независимо от того, войдут ли страны в Альянс.
Главы МИД стран НАТО обсудят роль Альянса в контроле над ядерным оружием, ситуацию в Афганистане и Западных Балканах, а также Китай как государство, важное для безопасности.
- Напомним. США усиливают сдерживание России в Европе.
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