Главы МИД стран НАТО обсудят скопление российских войск у границ Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО на встрече в Риге обсудят накопление Россией войск у границ Украины
Об этом Столтенберг сказал 26 ноября на пресс-конференции, запись которой распространил в Twitter.
По словам генсека НАТО, министры обсудят ситуацию в Украине и Грузии, которые остаются близкими партнерами и стремятся присоединиться к Альянсу.
При этом глава Альянса подчеркнул, что РФ должна остановить эскалацию напряжения.
"Россия должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряжение и остановить эскалацию. Подход НАТО к вопросу России остается неизменным. Мы держим крепкую оборону, оставаясь открытыми для диалога", - сказал Столтенберг.
Кроме того, на встрече будет обсуждена новая Стратегическая концепция НАТО.
"Она должна учитывать новые реалии, включая агрессивные действия России, растущую настойчивость Китая, новые и разрушительные технологии и влияние изменения климата на безопасность. Также она будет стимулировать нашу постоянную адаптацию в более конкурентном мире", - подчеркнул Столтенберг.
Встреча глав МИД стран НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- 25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического альянса на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
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