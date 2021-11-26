Главы МИД стран НАТО обсудят скопление российских войск у границ Украины

Об этом Столтенберг сказал 26 ноября на пресс-конференции, запись которой распространил в Twitter.



По словам генсека НАТО, министры обсудят ситуацию в Украине и Грузии, которые остаются близкими партнерами и стремятся присоединиться к Альянсу.



При этом глава Альянса подчеркнул, что РФ должна остановить эскалацию напряжения.



"Россия должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряжение и остановить эскалацию. Подход НАТО к вопросу России остается неизменным. Мы держим крепкую оборону, оставаясь открытыми для диалога", - сказал Столтенберг.



Кроме того, на встрече будет обсуждена новая Стратегическая концепция НАТО.



"Она должна учитывать новые реалии, включая агрессивные действия России, растущую настойчивость Китая, новые и разрушительные технологии и влияние изменения климата на безопасность. Также она будет стимулировать нашу постоянную адаптацию в более конкурентном мире", - подчеркнул Столтенберг.



Встреча глав МИД стран НАТО в Риге пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического альянса на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.