Главы МИД стран G7 соберутся по украинскому вопросу в Мюнхене

Об этом сообщает Japan Today.

Отмечается, что на запланированной встрече министры подтвердят свою солидарность с Украиной в вопросе давления на Россию с целью прекращения ее агрессии.

Также ожидается, что министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США, а также Европейского Союза обсудят важность поддержки международного порядка, основанного на верховенстве права.

Издание пишет, что на встрече будет председательствовать министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси.

Japan Today напоминает, что страны G7 сохраняют экономические санкции против Москвы, введенные после вторжения России в Украину. Среди них – замораживание активов российских чиновников, в том числе президента Владимира Путина, и отключение российских банков от ключевой международной платежной системы.

2 января стало известно, что премьер-министр Японии Кисида Фумио намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите G7.

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