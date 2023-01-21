Главы МИД стран Балтии призвали Германию передать Украине танки Leopard
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали Германию немедленно предоставить танки Leopard Украине
Об этом от имени трех стран в твиттере написал глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс.
"Мы, министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard", – говорится в сообщении.
Ринкевичс отметил, что это необходимо для помощи Украине в преодолении российской агрессии и скорейшем восстановлении мира в Европе. Он подчеркнул, что именно Германия, как ведущее европейское государство, несет особую ответственность в этом вопросе.
- Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось, что правительство ФРГ не возражает, чтобы Варшава направила Leopard Украине.
- Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
- По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
- 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.
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