Об этом сообщили в среду, 2 ноября, в Госдепартаменте США по результатам разговора двух лидеров.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшего улучшения координации и единства НАТО в ответ на войну РФ против Украины", - отмечается в сообщении американского ведомства.

Глава Госдепа также поблагодарил турецкого министра за усилия его страны по возобновлению действия зернового соглашения, напоминание Москве о важности выполнения договоренностей при посредничестве ООН и ее обязательствах по поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, при активном участии Турции в среду, 2 ноября, удалось возобновить работу "зернового коридора".

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