Главы МИД США и Турции обсудили сотрудничество в рамках НАТО против агрессии РФ
Главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили в среду усилия по улучшению взаимодействия НАТО в условиях противостояния российской вооруженной агрессии
Об этом сообщили в среду, 2 ноября, в Госдепартаменте США по результатам разговора двух лидеров.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили пути дальнейшего улучшения координации и единства НАТО в ответ на войну РФ против Украины", - отмечается в сообщении американского ведомства.
Глава Госдепа также поблагодарил турецкого министра за усилия его страны по возобновлению действия зернового соглашения, напоминание Москве о важности выполнения договоренностей при посредничестве ООН и ее обязательствах по поддержанию глобальной продовольственной безопасности.
- Напомним, при активном участии Турции в среду, 2 ноября, удалось возобновить работу "зернового коридора".
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