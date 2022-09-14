Об этом сообщает в твиттере Министерство иностранных дел Ирландии.

Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Украины Саймон Ковно, Габриелюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба находятся с визитом в Одессе, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы.

"Министр Саймон Ковно сегодня посетил порт в Одессе вместе с министрами из Украины и Литвы, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку согласно плану ООН.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".

СМИ сообщали о предполагаемом визите главы МИД Ирландии Саймона Ковно и его литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса в Украину.

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