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Главы МИД Литвы и Ирландии посетили порт в Одессе

14 сентября, 2022 среда
19:24
Новости

Главы МИД Литвы Ирландии и Украины посетили одесский порт

Об этом сообщает в твиттере Министерство иностранных дел Ирландии.

Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Украины Саймон Ковно, Габриелюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба находятся с визитом в Одессе, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы.

"Министр Саймон Ковно сегодня посетил порт в Одессе вместе с министрами из Украины и Литвы, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

  • 14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку согласно плану ООН.
  • 19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".
  • СМИ сообщали о предполагаемом визите главы МИД Ирландии Саймона Ковно и его литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса в Украину.

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Мир
Одесса
Литва
Антониу Гутерреш
Черноморск
Дмитрий Кулеба
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