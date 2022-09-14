Главы МИД Литвы и Ирландии посетили порт в Одессе
Главы МИД Литвы Ирландии и Украины посетили одесский порт
Об этом сообщает в твиттере Министерство иностранных дел Ирландии.
Министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Украины Саймон Ковно, Габриелюс Ландсбергис и Дмитрий Кулеба находятся с визитом в Одессе, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы.
"Министр Саймон Ковно сегодня посетил порт в Одессе вместе с министрами из Украины и Литвы, чтобы ознакомиться с работой Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
- 14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку согласно плану ООН.
- 19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".
- СМИ сообщали о предполагаемом визите главы МИД Ирландии Саймона Ковно и его литовского коллеги Габриелюса Ландсбергиса в Украину.
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