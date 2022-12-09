Главы МИД Литвы и Австрии обсудили создание спецтрибунала для России

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис во время пресс-конференции в Вене в пятницу, 9 декабря, пишет Укринформ.

"Одним из вопросов, который мы обсуждали и который Литва считает очень важным - это создание специального трибунала по акту агрессии. Мы называем это "матерью всех преступлений". Это значит, что без приказа атаковать Украину все другие преступления, очевидно, не были" Мы убеждены, что будет придана большая важность созданию трибунала, который не будет подрывать нынешние усилия Международного уголовного суда и других институций, а лишь расширит эти усилия. Мы обменялись с мнениями по этому поводу и обсуждение продолжится в дальнейшем", - заявил Ландсбергис.

Литовский министр также отметил, что Путин, принимая решение о военном нападении на Украину, не ожидал, что Запад продемонстрирует такое единство в своей реакции. Он подчеркнул, что это единство следует сохранить.

"И я уверен, что Украина с нашей помощью победит", – добавил министр.

Напомним, страны Балтии на фоне российской агрессии в Украине повысят расходы на оборону до 3% ВВП.

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