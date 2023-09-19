Главы МИД Китая и РФ встретились в Москве: договорились усилить "стратегическую координацию", - СМИ

Об этом сообщает Bloomberg.



Отмечается, что Ван Е совершает трехдневную поездку в Москву для переговоров о безопасности и внешней политике с Лавровым на фоне углубления отношений между Китаем и РФ.

По словам главы китайского МИД, Китай и Россия "должны продемонстрировать свою ответственность как великие государства, выполнить надлежащие международные обязательства и продолжать укреплять стратегическую координацию". Он добавил, что ни одна из стран не должна подвергаться влиянию "третьих сторон", намекая на США.



Согласно заявлению, министр иностранных дел России сказал, что обе страны должны "усилить координацию и сотрудничество в рамках многосторонних структур", таких, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.

Bloomberg пишет, что встреча глав МИД Китая и России встреча проходит одновременно с ежегодной Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке. В этом году Китай отправил на эту встречу вице-президента Хань Чжэна. В предыдущие годы там присутствовали президент Си Цзиньпин или Ван.

Ожидается, что на следующий месяц президент России Владимир Путин посетит Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь", где он собирается встретиться с Си. Это будет первая заграничная поездка россиянина после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях.