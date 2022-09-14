Об этом сообщает ирландская газета Independent.

"Министр Ковни пересек границу Украины в пограничном посту Паланка в Молдове в среду утром и должен встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы получить информацию о войне и украинских территориальных достижениях за последние дни", - говорится в сообщении.

Он также получит обновленную информацию о Черноморской зерновой инициативе, которая позволила возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в последние недели.

Кроме посещения порта Одессы, министр сойдет на борт судна, которое должно отправиться в среду вечером.

Визит Ковно проходит накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, на котором Совет безопасности ООН должен получить обновленную информацию о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе.

В ближайшие недели Ирландия завершит свой двухлетний срок членства в СБ ООН.

Визит в Одессу также совершает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, до этого посещавший Молдову.

Известно, что Дмитрий Кулеба также информирует ирландскую и литовскую делегации о ситуации на Запорожской АЭС. Ожидается, что три министра дадут пресс-конференцию в Одессе.

14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку согласно плану ООН.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb