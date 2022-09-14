Главы МИД Ирландии и Литвы приедут в Одессу и обсудят с Кулебой экспорт зерна, – Independent
Глава МИД Ирландии Саймон Ковно и его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис в среду совершают визит в Одессу
Об этом сообщает ирландская газета Independent.
"Министр Ковни пересек границу Украины в пограничном посту Паланка в Молдове в среду утром и должен встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы получить информацию о войне и украинских территориальных достижениях за последние дни", - говорится в сообщении.
Он также получит обновленную информацию о Черноморской зерновой инициативе, которая позволила возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в последние недели.
Кроме посещения порта Одессы, министр сойдет на борт судна, которое должно отправиться в среду вечером.
Визит Ковно проходит накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, на котором Совет безопасности ООН должен получить обновленную информацию о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе.
В ближайшие недели Ирландия завершит свой двухлетний срок членства в СБ ООН.
Визит в Одессу также совершает глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, до этого посещавший Молдову.
Известно, что Дмитрий Кулеба также информирует ирландскую и литовскую делегации о ситуации на Запорожской АЭС. Ожидается, что три министра дадут пресс-конференцию в Одессе.
- 14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку согласно плану ООН.
- 19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".
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