Главы МИД Франции и Канады обсудили накопление российских войск на территории Украины и пути сдерживания РФ

Об этом пишет Укринформ .



"Среди обсужденных во время встречи вопросов, министры поделились мнениями относительно накопления российских войск и вокруг Украины. Министр Мелани Жоли отметила важность сохранения непоколебимой поддержки Украины с целью сдерживания дальнейшей российской агрессии", - отметили в МИД Канады.



Кроме того, Мелани Жоли и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность продолжения диалога для поиска мирного разрешения конфликта.



"Среди других тем разговора была ситуация в Ливане, центральноафриканском и индийско-тихоокеанском регионах", - добавили в ведомстве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли. Они говорили о ситуации с безопасностью и двустороннем взаимодействии.

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