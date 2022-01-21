Главы МИД Франции и Канады обсудили накопление российских войск на территории Украины и пути сдерживания РФ
Министры иностранных дел Канады и Франции Мелани Жоли и Жан-Ив Ле Дриан обсудили способы сдерживания российской агрессии в отношении Украины и отметили необходимость диалога
Об этом пишет Укринформ .
"Среди обсужденных во время встречи вопросов, министры поделились мнениями относительно накопления российских войск и вокруг Украины. Министр Мелани Жоли отметила важность сохранения непоколебимой поддержки Украины с целью сдерживания дальнейшей российской агрессии", - отметили в МИД Канады.
Кроме того, Мелани Жоли и Жан-Ив Ле Дриан отметили важность продолжения диалога для поиска мирного разрешения конфликта.
"Среди других тем разговора была ситуация в Ливане, центральноафриканском и индийско-тихоокеанском регионах", - добавили в ведомстве.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли. Они говорили о ситуации с безопасностью и двустороннем взаимодействии.
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