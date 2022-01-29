Главы МИД Франции и Германии посетят Украину "ради деэскалации напряженности"
Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан анонсировал совместный с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок визит в Украину, который состоится 7-8 февраля.
Об этом Жан Ив Ле Дриан сообщил в twitter.
По его словам, он вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок посетят Украину с визитом 7 и 8 февраля.
"Я выразил сегодня Дмитрию Кулебе нашу полную поддержку и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", – отметил он.
- Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне возможного вторжения РФ.
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