Главы МИД Франции и Германии посетят Украину "ради деэскалации напряженности"

Об этом Жан Ив Ле Дриан сообщил в twitter.

По его словам, он вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок посетят Украину с визитом 7 и 8 февраля.

"Я выразил сегодня Дмитрию Кулебе нашу полную поддержку и солидарность с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду находиться с визитом в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", – отметил он.