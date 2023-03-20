Главы МИД Евросоюза в понедельник планируют подписать план поставок боеприпасов Украине, - Йозвяк

Об этом в твиттере заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставки боеприпасов для Украины – с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", – написал он.

По словам Йозвяка, этому решению поспособствовала впечатляющая дипломатическая работа Эстонии.