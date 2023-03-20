Главы МИД Евросоюза в понедельник планируют подписать план поставок боеприпасов Украине, - Йозвяк
В понедельник, 20 марта, министры иностранных дел Европейского Союза планируют подписать план поставки боеприпасов для Украины
Об этом в твиттере заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Министры иностранных дел ЕС должны завтра подписать план поставки боеприпасов для Украины – с целью обеспечения Киева 1 миллионом артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев", – написал он.
По словам Йозвяка, этому решению поспособствовала впечатляющая дипломатическая работа Эстонии.
- 17 марта вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис анонсировал перевод Украине второго транша макрофинансовой поддержки в 1,5 млрд евро из пакета помощи на 18 млрд евро.
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