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Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать международный спецтрибунал против руководства РФ

16 октября, 2022 воскресенье
22:25
Мир

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал для высшего политического руководства России

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"Пока нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать Специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины. ЕС вместе с нашими партнерами должно быть в центре этих усилий", - говорится в документе.

Министры отмечают, что недавние умышленные удары РФ по гражданским домам, школам и детским площадкам, а также гражданской инфраструктуре по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за наиболее откровенно нарушающие его действия - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии", - добавляют министры в заявлении.

Они подчеркнули, что ЕС должен продолжать поддерживать проводимые Украиной расследования рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).

"Создание Специального трибунала бы дополнило роль МКС. В то время как МКС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью Специального трибунала будет преступление агрессии", - подчеркнули главы МИД стран Балтии.

По их мнению, ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники войны России в Украине не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции.

  • 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции - скорейшее создание международного трибунала для России . Также отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегальным, "нет юридических оснований, почему они там находятся".

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