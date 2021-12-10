Главы МИД ЕС обсудят скопления российских войск на границе Украины
В понедельник, 13 декабря, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят наращивание войск РФ на украинской границе
Об этом сообщает Совет Европейского Союза.
Во время встречи Совет будет проинформирован о наращивании российской армии и перемещении войск и техники на границе с Украиной.
Среди других тем, затронутых в ходе обсуждения, будут Афганистан, Беларусь, Эфиопия и Вароша.
Также планируется дискуссия об отношениях между ЕС и Африкой и вызовах, с которыми континент сталкивается в сфере безопасности, развития, демографического роста, здоровья и демократического развития.
Кроме того, Совет ЕС должен принять заключение по Договору о совместной политике безопасности и обороны (CSDP).
- Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.
- Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание российских войск у границы Украины.
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