Главы МИД ЕС обсудят скопления российских войск на границе Украины

Об этом сообщает Совет Европейского Союза.



Во время встречи Совет будет проинформирован о наращивании российской армии и перемещении войск и техники на границе с Украиной.



Среди других тем, затронутых в ходе обсуждения, будут Афганистан, Беларусь, Эфиопия и Вароша.



Также планируется дискуссия об отношениях между ЕС и Африкой и вызовах, с которыми континент сталкивается в сфере безопасности, развития, демографического роста, здоровья и демократического развития.



Кроме того, Совет ЕС должен принять заключение по Договору о совместной политике безопасности и обороны (CSDP).

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание российских войск у границы Украины.