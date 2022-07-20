Главы МИД Чехии и Австрии прибыли с визитом в Украину
В Киев прибыли с рабочим визитом главы МИД Чехии и Австрии
Об этом в своем Twitter сообщили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг .
"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства", - написал Ян Липовский в посту.
Министр МИД Чехии отметил, что имеет ряд запланированных встреч с украинскими должностными лицами.
"Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Крайне досадно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнул в своем Twitter Александр Шалленберг.
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