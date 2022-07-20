Главы МИД Чехии и Австрии прибыли с визитом в Украину

Об этом в своем Twitter сообщили министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг .

"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства", - написал Ян Липовский в посту.

Министр МИД Чехии отметил, что имеет ряд запланированных встреч с украинскими должностными лицами.

"Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Крайне досадно видеть, что брутальная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнул в своем Twitter Александр Шалленберг.

18 июля министр иностранных дел Чехии - председательствующей в Совете ЕС страны - заявил , что в связи с агрессией РФ против Украины Брюсселю необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Россией.

18 июля канцлер Австрии Карл Нехеммер сообщил , что страна не откажется от политики нейтралитета, однако, учитывая вызовы в сфере безопасности, планирует увеличивать расходы на оборону.

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