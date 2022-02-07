Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили КПВВ "Станица Луганская"

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ сообщают, что глав внешнеполитических ведомств ознакомили с инфраструктурой КПВВ и спецификой осуществления пропускных операций при пересечении линии разграничения.

"Также делегатам продемонстрировали работу рентген-сканеров, которые с ноября 2021 года обеспечивают безопасность и скорость пересечения линии разграничения во время прохождения контрольных процедур", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что КПВВ "Станица Луганская" - это единственный пункт пропуска в Луганской области, в который оккупационные власти не блокируют движение по дорожному коридору. Каждый день там через линию разграничения пропускают людей с 8:00 до 16:00.

В то же время глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что "Станица Луганская" - это "символ конфликта на Востоке Украины, который с 2014 года унес более 13 тыс. жизней".

"Срочно нужно разрешить конфликт по дипломатическому пути, чтобы смягчить трудности местных жителей, Словакия помогает", - написал министр.