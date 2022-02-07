Главы МИД Австрии, Словакии и Чехии посетили КПВВ "Станица Луганская"
В понедельник, 7 февраля, министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок в рамках двухдневного визита в Украину посетили контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганска" в зоне Операции объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В ГПСУ сообщают, что глав внешнеполитических ведомств ознакомили с инфраструктурой КПВВ и спецификой осуществления пропускных операций при пересечении линии разграничения.
"Также делегатам продемонстрировали работу рентген-сканеров, которые с ноября 2021 года обеспечивают безопасность и скорость пересечения линии разграничения во время прохождения контрольных процедур", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что КПВВ "Станица Луганская" - это единственный пункт пропуска в Луганской области, в который оккупационные власти не блокируют движение по дорожному коридору. Каждый день там через линию разграничения пропускают людей с 8:00 до 16:00.
В то же время глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Twitter, что "Станица Луганская" - это "символ конфликта на Востоке Украины, который с 2014 года унес более 13 тыс. жизней".
"Срочно нужно разрешить конфликт по дипломатическому пути, чтобы смягчить трудности местных жителей, Словакия помогает", - написал министр.
- Напомним, 7 февраля в Киев приехали главы МИД Австрии, Словакии и Чехии . В ходе визита планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии и осуществление комплексного пакета сдерживания РФ. Также министры намерены посетить зону ООС.
- Кроме того, 7 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев со вторым визитом с начала 2022 года.
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