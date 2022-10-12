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Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут встречу в Астане 14 октября

12 октября, 2022 среда
12:20
Мир Армения

В столице Казахстана по инициативе российской стороны 14 октября планируется проведение трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России

Об этом сообщает армянская служба " Радио Свобода ".

Известно, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в последний раз встречались в начале октября в Женеве.

Переговоры в Женеве, в сущности, были первыми, в повестку дня которых был включен текст мирного договора.

Позже, 6 октября, в Праге состоялась четырехсторонняя встреча глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета, по итогам которой было принято совместное заявление.

МИД РФ раскритиковало Запад из-за попытки "любой ценой вклиниться" в армяно-азербайджанское урегулирование и вытеснить Россию из процесса.

  • 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
  • Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Т
  • 5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение .

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