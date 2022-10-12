Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут встречу в Астане 14 октября
В столице Казахстана по инициативе российской стороны 14 октября планируется проведение трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России
Об этом сообщает армянская служба " Радио Свобода ".
Известно, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в последний раз встречались в начале октября в Женеве.
Переговоры в Женеве, в сущности, были первыми, в повестку дня которых был включен текст мирного договора.
Позже, 6 октября, в Праге состоялась четырехсторонняя встреча глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета, по итогам которой было принято совместное заявление.
МИД РФ раскритиковало Запад из-за попытки "любой ценой вклиниться" в армяно-азербайджанское урегулирование и вытеснить Россию из процесса.
- 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаномначались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
- Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Т
- 5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное