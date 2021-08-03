Главы комитетов парламентов 9 стран выступили против "Северного потока-2": они требуют ПДЧ в НАТО для Украины и перспективу членства в ЕС

Заявление опубликовано на сайте американского сенатора, передает новостной .

"Мы, председатели комитетов иностранных дел соответствующих национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода " Северный поток-2 " и с сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по нему", - говорится в заявлении.

Политики назвали "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу.

Они отмечают, что завершение строительства усилит влияние российского газа в европейской энергетической системе, поставит под угрозу национальную безопасность государств - членов ЕС и США, а также угрожает и безопасности и суверенитету Украины.

"Кроме того, завершение создания газопровода даст России очередной инструмент для давления и шантажа Украины. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий. В результате погибли более 14 000 украинцев, и каждую неделю все больше украинских военных отдают свою жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль ", - говорится в заявлении.

В заявлении содержится призыв к НАТО принять на себя обязательства усилить сдерживание, особенно на Восточном фланге от Балтийского до Черного моря.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в альянс НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Для консолидации усилий украинского правительства по трансформации, а также демократии и прав человека в регионе мы призываем ЕС согласовать перспективу членства для Украины ", - говорится в документе.

Заявление также подписали главы комитетов парламентов Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Украины, Великобритании, а также главы комитетов обеих палат парламентов Чехии и Польши.