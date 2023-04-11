Об этом объявил Европарламент во вторник, 11 апреля.

Совместное заседание украинских и европейских депутатов пройдет в гибридном формате и будет посвящено обмену мнениями относительно характера и вызовов процесса вступления Украины в ЕС.

"Целью стартового заседания в среду является объединение глав комитетов Европейского парламента и Верховной рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины по процессу вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением", – отмечают в Европарламенте.

Мероприятие откроют президент Европейского парламента Роберт Мацол и глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

После этого собравшиеся будут разделены на две панели для обсуждения - "Восстановление европейской Украины" и "Построение устойчивого будущего вместе".

Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности, экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС.

"Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов", – добавляют в Европарламенте.