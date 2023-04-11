Главы комитетов Европарламента и Верховной Рады впервые проведут совместное заседание: будут говорить о вступлении Украины в ЕС
Главы комитетов Верховной рады и Европейского парламента в среду проведут первое в истории совместное заседание парламентских органов
Об этом объявил Европарламент во вторник, 11 апреля.
Совместное заседание украинских и европейских депутатов пройдет в гибридном формате и будет посвящено обмену мнениями относительно характера и вызовов процесса вступления Украины в ЕС.
"Целью стартового заседания в среду является объединение глав комитетов Европейского парламента и Верховной рады Украины для обсуждения дальнейшего пути Украины по процессу вступления в ЕС, а также демонстрация солидарности с Киевом, который все еще борется с российским вторжением", – отмечают в Европарламенте.
Мероприятие откроют президент Европейского парламента Роберт Мацол и глава Верховной рады Руслан Стефанчук.
После этого собравшиеся будут разделены на две панели для обсуждения - "Восстановление европейской Украины" и "Построение устойчивого будущего вместе".
Депутаты Европарламента и их украинские коллеги обсудят ряд вопросов, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, в частности, экономическую политику, верховенство права, борьбу с коррупцией и бюджетный контроль, а также приведение украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и имплементацию законодательства ЕС.
"Ожидается, что на первом заседании участники также рассмотрят пути дальнейшего углубления двусторонних отношений между комитетами своих соответствующих институтов", – добавляют в Европарламенте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное