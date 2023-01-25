Главы 5 государств договорились о тесном сотрудничестве в военной поддержке Украины
Лидеры США, Германии, Франции, Великой Британии и Италии сегодня, 25 января, договорились продолжать военную поддержку Украины "в тесной евроатлантической координации"
Об этом сообщила пресс-служба федерального правительства Германии.
"Канцлер Олаф Шольц в среду днем поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Разговор был сосредоточен на ситуации безопасности в Украине и дальнейшей украинской борьбы против нападения России", – говорится и в сообщении.
В правительстве Германии добавили, что лидеры пяти государств и правительств согласились продолжать военную поддержку Украины в тесной евроатлантической координации.
О разговоре между руководителями пяти стран и правительств рассказал в твиттере и премьер-министр Великобритании.
"У нас есть окно для ускорения усилий по обеспечению длительного мира для украинцев. Давайте так держать", - прокомментировал он разговор.
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