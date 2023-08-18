Об этом информирует Государственное бюро расследований.

По данным следствия, подозреваемый был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Этих лиц ГБР разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки уклонистов за границу в начале августа.

Сообщается, что глава ВВК, вероятно, изготовлял мужчинам пакет фальшивых документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам. Это позволяло призывникам избежать службы в армии и уехать за границу.

Цена для одного человека составляла 10 тысяч долларов. Правоохранители задокументировали несколько случаев выдачи ложных документов.

Главе ВВК сообщено о подозрении в служебном подлоге. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о производстве по переправке уклонистов

11 августа СБУ заблокировала три новых канала нелегального выезда из Украины граждан призывного возраста, в состав которых входили чиновники медучреждений и органов местного самоуправления.

15 августа должностным лицам Военно-врачебной комиссии Житомирской больницы объявили подозрения в вымогательстве, получении неправомерной выгоды, а также содействии переправке уклонистов через границу.

Что известно об открытых делах в отношении военкомов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.