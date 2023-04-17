Главу российского Татарстана не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом
Главу российского Татарстана Рустама Миниханова, приехавшего в Молдову на дипломатический конгресс, не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом
Он обнародовал соответствующее видео.
"К сожалению, молдовские власти решили, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - рассказал он.
Миниханов прибыл в молдовский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета. В настоящее время самолет возвращается в Россию.
- Ранее издание Wall Street Journal сообщило , что Россия и Иран реализуют планы строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников. Он будет расположен в Татарстане.
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