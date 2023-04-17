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Главу российского Татарстана не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом

17 апреля, 2023 понедельник
18:08
Мир

Главу российского Татарстана Рустама Миниханова, приехавшего в Молдову на дипломатический конгресс, не выпустили из самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом

Он обнародовал соответствующее видео.

"К сожалению, молдовские власти решили, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - рассказал он.

Миниханов прибыл в молдовский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета. В настоящее время самолет возвращается в Россию.

  • Ранее издание Wall Street Journal сообщило , что Россия и Иран реализуют планы строительства нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников. Он будет расположен в Татарстане.
Россия
Молдова
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