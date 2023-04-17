Он обнародовал соответствующее видео.

"К сожалению, молдовские власти решили, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну", - рассказал он.

Миниханов прибыл в молдовский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета. В настоящее время самолет возвращается в Россию.