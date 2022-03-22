Главу райсовета Ахтырки вернули из плена оккупантов, - Шуляк
Председатель Ахтырского райсовета Сергей Киричко освобожден после плена у оккупантов
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram.
"Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю держали в подвальных помещениях", - написала она.
По ее словам, глава райсовета после плена сразу вернулся к работе.
"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" - заявил Киричко.
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