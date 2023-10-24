Главу представительства России в Евросоюзе подозревают в шпионаже, - Spiegel

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel на основании расследования, проведенного совместно с рядом европейских СМИ, передает "Радио Свобода".

48-летний Кирилл Логвинов аккредитован в качестве дипломата в постоянном представительстве России в Брюсселе. Год назад он стал временным руководителем представительства и фактически заместителем посла. С 2010 года по 2014 год он работал в посольстве России в Германии.

Бельгийская разведка подозревает Логвинова и других сотрудников представительства России в ЕС в "секретной деятельности против европейских интересов". Информацию о конкретных операциях спецслужбы не разглашают.

Подозрения в возможном сотрудничестве Логвинова с СВР известны с прошлого года. Впервые они появились в публичном пространстве благодаря материалу о деятельности российских агентов, опубликованном на портале EU Observer. В это время Логвинов еще не был назначен руководителем представительства. После появления публикации Европарламент направил в Еврокомиссию запрос о возможных завязках ее сотрудников с Логвиновым. Еврокомиссия опровергла все подозрения.

Случай Логинова стал темой проекта европейских СМИ под названием Espiomats, посвященного расследованию возможного российского шпионажа в Евросоюзе. Наряду с изданием Spiegel в расследовании принимает участие бельгийская газета De Tijd, Expressen из Швеции, Delfi из Эстонии, LRT из Литвы, VSquare и Frontstory из Польши, ICJK из Словакии и центр Досье, основанный Михаилом Ходорковским.

По информации из дипломатических кругов Евросоюза, в прошлом году случай Логвинова стал предметом внутреннего спора. Бельгийская разведка настаивала на том, чтобы его внесли в список агентов, которые должны были стать персонами нон-грата и высланы из страны. Однако Европейская внешнеполитическая служба (EAD) помешала этому, вероятно, из-за опасений негативных последствий для своих представителей в России.

После начала полномасштабной войны России в Украине государства Евросоюза выслали сотни сотрудников российских посольств, аккредитованных как дипломаты. В Брюсселе персонами нон грата было объявлено 19 сотрудников представительства России. Кроме того, был выслан 21 сотрудник посольства РФ в Бельгии. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российских дипмиссий. Журналисты выяснили, что для восполнения пробелов российские спецслужбы вынуждены обращаться к белорусским коллегам, которые в последние годы, как утверждается, активно занялись инфильтрацией Евросоюза.

Бельгийская разведывательная служба отказалась комментировать информацию СМИ. Кирилл Логвинов и постоянное представительство России в ЕС не отреагировали на запрос издания Spiegel и его партнеров по расследованию. Европейская внешнеполитическая служба заявила, что не высказывается по отдельным лицам, имеющим дипломатический статус. Однако в ответе на запрос СМИ отмечается, что EAD в тесном сотрудничестве со спецслужбами постоянно следит за возможными угрозами шпионажа.