Главу оргкомитета нацотбора на "Евровидение-2022" Лодыгина уволили с должности
Наблюдательный совет НСТУ принял решение уволить Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания по согласованию сторон
Об этом сообщил член наблюдательного совета, глава комитета по аудиту Общественного вещания Вадим Городской в Facebook.
"Наблюдательный совет НСТУ принял решение об уходе Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания по согласованию сторон", - написал Городской.
Он выразил надежду, что Лодыгин сможет продолжить сотрудничество с Общественным в будущем.
- Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
- 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
- Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы. А затем сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022, оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
- 12 февраля Общественное сообщило, что обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022".
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