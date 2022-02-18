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Главу оргкомитета нацотбора на "Евровидение-2022" Лодыгина уволили с должности

18 февраля, 2022 пятница
17:07
Общество

Наблюдательный совет НСТУ принял решение уволить Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания по согласованию сторон

Об этом сообщил член наблюдательного совета, глава комитета по аудиту Общественного вещания Вадим Городской в Facebook.

"Наблюдательный совет НСТУ принял решение об уходе Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания по согласованию сторон", - написал Городской.

Он выразил надежду, что Лодыгин сможет продолжить сотрудничество с Общественным в будущем.

  • Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительнице финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш. Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
  • 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. А председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы относительно поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
  • Впоследствии Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы. А затем сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022, оргкомитет нацотбора поддержал это решение.
  • 12 февраля Общественное сообщило, что обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022".

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