Главу Нововоронцовской ОТГ на Херсонщине освободили из российского плена
В Херсонской области освободили из российского плена главу Нововоронцовской территориальной громады Владимира Марчука
Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По предварительным данным, глава территориальной громады сутки просидел в плену российских оккупантов.
Как сообщает Вилкул, 21 апреля россияне выкрали Владимира Марчука как старшего колонны в гуманитарном коридоре. Это произошло во время эвакуации мирного населения с временно оккупированных территорий Херсонской области.
В настоящее время спасенный глава ТГ находится в безопасности.
"Немного помят, но главное - жив", - комментирует Вилкул.
- Напомним, что 21 апреля в Херсонской области россияне похитили во время переговоров главу Нововоронцовской громады.
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