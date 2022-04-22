Главу Нововоронцовской ОТГ на Херсонщине освободили из российского плена

Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По предварительным данным, глава территориальной громады сутки просидел в плену российских оккупантов.

Как сообщает Вилкул, 21 апреля россияне выкрали Владимира Марчука как старшего колонны в гуманитарном коридоре. Это произошло во время эвакуации мирного населения с временно оккупированных территорий Херсонской области.



В настоящее время спасенный глава ТГ находится в безопасности.



"Немного помят, но главное - жив", - комментирует Вилкул.

Напомним, что 21 апреля в Херсонской области россияне похитили во время переговоров главу Нововоронцовской громады.