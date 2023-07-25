Об этом информирует South China Morning Post .

Отмечается, что решение об увольнении Цинь Гана приняли на специальной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая. К этому был созван высший руководящий орган – Политбюро.

Новым министром иностранных дел стал Ван И, ранее занимавший эту должность с марта 2013 по декабрь 2022 года. С 1 января по 25 июля 2023 года он занимал должность главы комиссии по иностранным делам в Центральном комитете Коммунистической партии Китая. Эта должность выше главы МИД Китая.