Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, уволили с должности
Главу китайского министерства иностранных дел Цинь Гана во вторник, 25 июля, уволили с должности после месячного отсутствия в публичном пространстве
Об этом информирует South China Morning Post .
Отмечается, что решение об увольнении Цинь Гана приняли на специальной сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая. К этому был созван высший руководящий орган – Политбюро.
Новым министром иностранных дел стал Ван И, ранее занимавший эту должность с марта 2013 по декабрь 2022 года. С 1 января по 25 июля 2023 года он занимал должность главы комиссии по иностранным делам в Центральном комитете Коммунистической партии Китая. Эта должность выше главы МИД Китая.
- По данным китайского МИД последний раз на публике Цинь Гана видели 25 июня во время встречи дипломатов из России, Вьетнама и Шри-Ланки.
- 22 июля на фоне загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на июль 2023 поездку в Пекин.
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