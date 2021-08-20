Главу ГФС Мельника назначили руководителем Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на одного из министров, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка и депутата "ЕС" Алексея Гончаренко, передает Еспресо.TV.



Бюро экономической безопасности (БЭБ) - новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, ранее занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов.



Напомним, в конкурсе на главу БЭБ было 48 претендентов, на первом этапе отсеяли 36 кандидатов, среди них - бывшего министра и секретаря СНБО Александра Данилюка.



На втором этапе конкурса отсеяли еще 9 кандидатов. 13 августа к следующему этапу конкурса на голову БЭБ отобрали экс-нардепа "Партии Регионов", действующего члена Совета НБУ Василия Горбаля, действующего главу ГФС Вадима Мельника и прокурора Аттилу Ковчи.



Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года. Назначен на должность Кабмином без конкурса - путем заключения контракта на период действия карантина.





30 июля экс-секретарь СНБО и глава Минфина Александр Данилюк на собственном дне рождения ударил в лицо бывшего министра экономики и действующего советником главы Офиса президента Тимофея Милованова. Причиной драки Данилюк назвал то, что Милованов якобы умышленно не допустил его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.

Милованов, комментируя инцидент, подтвердил , что получил в лицо из-за отклонения кадидатуры Данилюка на конкурсе.