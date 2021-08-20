Главу ГФС Мельника назначили руководителем Бюро экономической безопасности
20 августа после конкурса Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника руководителем Бюро экономической безопасности, которое создали на замену налоговой милиции
Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на одного из министров, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка и депутата "ЕС" Алексея Гончаренко, передает Еспресо.TV.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) - новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, ранее занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов.
Напомним, в конкурсе на главу БЭБ было 48 претендентов, на первом этапе отсеяли 36 кандидатов, среди них - бывшего министра и секретаря СНБО Александра Данилюка.
На втором этапе конкурса отсеяли еще 9 кандидатов. 13 августа к следующему этапу конкурса на голову БЭБ отобрали экс-нардепа "Партии Регионов", действующего члена Совета НБУ Василия Горбаля, действующего главу ГФС Вадима Мельника и прокурора Аттилу Ковчи.
Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года. Назначен на должность Кабмином без конкурса - путем заключения контракта на период действия карантина.
- 30 июля экс-секретарь СНБО и глава Минфина Александр Данилюк на собственном дне рождения ударил в лицо бывшего министра экономики и действующего советником главы Офиса президента Тимофея Милованова. Причиной драки Данилюк назвал то, что Милованов якобы умышленно не допустил его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.
- Милованов, комментируя инцидент, подтвердил , что получил в лицо из-за отклонения кадидатуры Данилюка на конкурсе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.96Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное