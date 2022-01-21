Главу делегации Украины в ПАСЕ выдвинули на пост президента Ассамблеи на 2022 год

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба делегации Верховной рады в ПАСЕ.



"Пользуясь правом, предоставленным регламентом Ассамблеи, 31 член Ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ, в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули на должность президента ПАСЕ госпожу Марию Мезенцеву", - говорится в сообщении.



Письмо с предложением уже направлено генеральному секретарю ПАСЕ и подано на рассмотрение Бюро Ассамблеи. Украинская делегация продолжает получать подписи членов ПАСЕ из разных стран, их приобщат к единому досье.



В пресс-службе сообщают, что 24 января в Страсбурге начнется Первая часть сессии ПАСЕ 2022 года. Один из главных вопросов – избрание президента.



"В соответствии с правилом 15.1 регламента Ассамблеи, 10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на должность президента Ассамблеи, проводится тайное голосование", - говорится в сообщении. .