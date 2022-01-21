Главу делегации Украины в ПАСЕ выдвинули на пост президента Ассамблеи на 2022 год
Народного депутата Украины, главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Марию Мезенцеву выдвинули на должность президента ПАСЕ на 2022 год
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба делегации Верховной рады в ПАСЕ.
"Пользуясь правом, предоставленным регламентом Ассамблеи, 31 член Ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ, в порядке, предусмотренном регламентом, выдвинули на должность президента ПАСЕ госпожу Марию Мезенцеву", - говорится в сообщении.
Письмо с предложением уже направлено генеральному секретарю ПАСЕ и подано на рассмотрение Бюро Ассамблеи. Украинская делегация продолжает получать подписи членов ПАСЕ из разных стран, их приобщат к единому досье.
В пресс-службе сообщают, что 24 января в Страсбурге начнется Первая часть сессии ПАСЕ 2022 года. Один из главных вопросов – избрание президента.
"В соответствии с правилом 15.1 регламента Ассамблеи, 10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на должность президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на должность президента Ассамблеи, проводится тайное голосование", - говорится в сообщении. .
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