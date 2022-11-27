Об этом сегодня, 27 ноября, заявил в твиттере оппозиционный к Кремлю российский общественный деятель, политэмигрант Леонид Невзлин.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", - отметил он.

Следует отметить, что по данным минской газеты "Наша ніва", "Макей был дома в Дроздах (элитный район беларусской столицы, – ред.), когда произошел инфаркт".

"Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, поскольку не воспринял всерьез свое состояние", - сообщает издание.

Об отказе дипломата от срочной госпитализации говорит Невзлин.

По его мнению, это является дополнительным подтверждением версии отравления.



"Версию с отравлением Макая подтверждает тот факт, что у 64-летнего чиновника не было проблем со здоровьем, вел активный образ жизни и строил планы. Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, поскольку раньше подобных проблем не испытывал и не придал боли значение", - говорится в сообщении Леонида Невзлина.

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"Отравить человека так, чтобы все думали, что он умер по естественной причине, очень легко. Достаточно просто нарушить в его организме баланс ферментов - веществ, обеспечивающих все без исключения процессы, от хлопанья ресницами до дыхания", - цитирует оппозиционер российских токсикологов.

По словам Леонида Невзлина, "смерть Макея, по сути второго человека в государстве, вызвала панику в беларусских номенклатурных кругах, но больше всего поражен диктатор Лукашенко".

"Он распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана", - отмечает российский оппозиционер.

"Диктатор никому не доверяет. Небезосновательно он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка с вступлением беларусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на беларусский режим", - заключает Невзлин.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

За несколько часов до того Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

Беларусская оппозиция и украинские эксперты считают, что в таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного РФ государственного секретаря совета безопасности Республики Беларусь генерала Александра Вольфовича .

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