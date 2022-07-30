Об этом сообщили в официальном telegram-канале Офиса Генерального прокурора

В 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР", где занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.

Начиная с марта 2022 года, подозреваемый осуществлял информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку РФ и ее оккупационной администрации.

"Мужчина является лицом сепаратистского телеканала, осуществляет подготовку и утверждение сюжетов, является ведущим телевизионных программ антиукраинского характера, а также оказывает непосредственное влияние на формирование информационной политики телеканала", - говорится в посте.

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Кроме того известно, что мужчина до сих пор распространяет "русский мир" в инфопространстве на различных медиаресурсах и на собственной странице в одной из соцсетей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По открытым данным, главреда созданной оккупантами "ТРК "ЛНР" зовут Сергей Колесников.

По состоянию на 25 июля, СБУ установила всех коллаборантов и предателей из оккупационному "МВД РФ" в Херсонской области.

28 июля Служба безопасности Украины разоблачила преступную деятельность молодых людей, которые "изготовляли" для иностранцев украинские паспорта. Среди их клиентов были и граждане РФ, ведущие разведывательно-подрывную деятельность в пользу кафиров.

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