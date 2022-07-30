Главреду сепаратистского телеканала "ЛНР" сообщено о подозрении
При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры гражданину Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности
Об этом сообщили в официальном telegram-канале Офиса Генерального прокурора
В 2014 году подозреваемый добровольно трудоустроился в так называемую Государственную телевизионную и радиовещательную компанию "ЛНР", где занимал должности гендиректора, главного редактора и телеведущего.
Начиная с марта 2022 года, подозреваемый осуществлял информационную деятельность в региональном медиапространстве, направленную на поддержку РФ и ее оккупационной администрации.
"Мужчина является лицом сепаратистского телеканала, осуществляет подготовку и утверждение сюжетов, является ведущим телевизионных программ антиукраинского характера, а также оказывает непосредственное влияние на формирование информационной политики телеканала", - говорится в посте.
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Кроме того известно, что мужчина до сих пор распространяет "русский мир" в инфопространстве на различных медиаресурсах и на собственной странице в одной из соцсетей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
По открытым данным, главреда созданной оккупантами "ТРК "ЛНР" зовут Сергей Колесников.
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