Главреда Bild, который критиковал Путина и Меркель, освободили от должности после сообщений о его отношениях с сотрудницей

Увольнение произошло на фоне приобретения издания концерном Axel Springer.



"Юлиан Райхельт обеспечил замечательное журналистское развитие Bild и подарил бренду перспективу, создав (телеканал, - ред.) Bild LIVE. Мы с удовольствием продолжили бы вместе с Юлианом Райхельтом путь культурного обновления Bild, начатый издательством и редакцией. Однако теперь это невозможно", - сказал глава концерна Axel Springer Матиас Депфнер.



По данным The New York Times, Райхельт использовал свою должность для склонения молодой сотрудницы издания к интимной связи с ним.



В Axel Springer сообщили, что провели проверку и обнаружили, что Райхельт даже после предварительной проверки весной 2021 года не разграничивал работу и частную жизнь, о чем сказал работодателю.



"По результатам расследований в прессе предприятие в последние дни узнало новую информацию о поведении Юлиана Райхельта. Предприятие проверило эти данные. При этом руководство узнало, что Юлиан Райхельт и после завершения проверки весной 2021 года не разграничивал личную и профессиональную сферы и солгал в этом отношении руководству концерна", - сообщили в Axel Springer.



При этом в концерне отметили, что во время внутренней проверки Райхельта "никогда не шла речь" о сексуальных домогательствах, однако против него выдвинули обвинения в "связи по взаимному согласию" с сотрудницами редакции Bild.



Возможными злоупотреблениями служебным положением со стороны Райхельта ранее интересовались и немецкие СМИ. В марте 2021 года журнал Der Spiegel писал о внутренней проверке концерном Axel Springer главреда Bild - в статье "Тра ** ся, повышать, увольнять" ( "Vögeln, födern, feuern") говорилось, что при руководстве изданием Bild Райхельта в редакции была создана враждебная для женщин атмосфера.



Кроме того, журналистка Юлиане Леффлер из конкурирующего с Axel Springer издательства Ippen-Verlag и сотрудники немецкого издания Handelsblatt также работали над этой темой, однако их работы не были опубликованы.



После публикации расследования The New York Times в газете Frankfurter Rundschau, принадлежащей издательству Ippen-Verlag, вышло интервью с Леффлер, в котором говорилось о запрете издательством публикации расследования о Райхельте.



О работе журналистов Handelsblatt The New York Times пишет, что опубликовать их помешало личное вмешательство главреда Bild.



Отставка Райхельта произошла на фоне приобретения концерном Axel Springer не только издания Bild, но и американских влиятельных изданий Politico, Business Insider и ряда других.



