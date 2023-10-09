Главред израильского портала "Детали" объяснил, для чего боевики ХАМАС похищают гражданских и тела убитых военных

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Главной целью боевиков ХАМАС является захват заложников. А захватывают их для того, чтобы выторговать освобождение палестинских террористов и их пособников, которые содержатся в израильских тюрьмах за преступления в сфере безопасности. Это могут быть террористы, совершившие теракт. Террористы, которые пытались совершить теракт, и их пособники на территории Израиля", - пояснил Шлеймович.

По словам главреда портала "Детали", по данным палестинской правозащитной организации, в израильских тюрьмах находится 5 тыс. 200 террористов.

"По другим оценкам таких людей 7 тыс. Нет сомнения, что когда ХАМАС начинал свою террористическую атаку, то не ожидал, что сможет добиться таких результатов по захвату заложников. Они воровали и тела военнослужащих, потому что за тело они потом тоже пытаются что-то выторговать. Цель – это освобождение террористов, содержащихся в тюрьмах Израиля", - подчеркнул Шлеймович.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.







